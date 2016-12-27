Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мордовии ожидают в конце января

За период с 28 ноября по 18 декабря в Мордовии зарегистрировано 68 случаев гриппа, из них 50 подтверждены лабораторно. В стационарах с ОРВИ находится 226 человек, из них с гриппом - 49, в том числе детей до 14 лет - 107 (34 с гриппом).

По версии Минздрава Мордовии, пик заболеваемости придется на конец января следующего года.

Ранее сообщалось, что среднедневное количество заболеваний ОРВИ составляет 455 случаев, в том числе у детей до 14 лет – 344 случая, что выше уровня недельного эпидпорога среди совокупного населения на 24,2 %.

Между тем Минздрав региона уверен, что в Мордовии создан достаточный запас противовирусных препаратов, которые помогут при борьбе с гриппом и ОРВИ.