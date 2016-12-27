Артисты мордовского театра покажут балет "Щелкунчик" в Пензе на старый новый год

Артисты Мордовского музыкального театра имени И.М. Яушева в дни новогодних и рождественских каникул предлагают жителям Саранска и гостям города увлекательную и насыщенную программу. 3 и 4 января в театре пройдут праздничные детские утренники с веселыми играми и конкурсами в компании со сказочными персонажами и, разумеется, Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, юным зрителям будет показан мюзикл по сказке "Золушка" на музыку А. Спадавеккиа.

5 января днем зрителям покажут балет П. Чайковского "Щелкунчик", а вечером прозвучит "Рождественский джаз" в исполнении оркестра "Биг-бенд "Саранск". 8 января пройдет рождественский концерт с участием Архиерейского хора Мордовской Митрополии, солистов и оркестра Музыкального театра. А 13 января, на старый новый год, мордовские артисты покажут своего "Щелкунчика" публике Пензы.

Источник: izvmor.ru