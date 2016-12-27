Елена Анюшина - лучшая спортсменка Мордовии по итогам 2016 года

Байдарочница Елена Анюшина признана лучшей спортсменкой 2016 года по версии журналистов региона. В этом году уроженка Ардатовского района дебютировала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где в паре с Кирой Степановой на байдарке-двойке Анюшина дошла до финала. К сожалению, россиянки остались без медалей, заняв 5-е место. В соревнованиях на байдарке-одиночке Елена дошла до полуфинала, однако в финал пробиться не смогла и в итоге заняла 9-е место.

Второе место по итогам опроса представителей СМИ стал борец греко-римского стиля Артем Сурков. В течение 2016 года он завоевал серебро Кубка мира, серебро Мемориала Ивана Поддубного, а также стал победителем Кубков европейских наций в Москве и Бухаресте.

Замкнул тройку лучших паралимпиец Евгений Швецов. Он является двукратным победителем альтернативных соревнований по легкой атлетике, организованных Президентом России Владимиром Путиным.

Места с 4-го по 10-е заняли: Сергей Емелин (греко-римская борьба), Александр Колбин (пауэрлифтинг), Наталья Суворова (велоспорт-ВМХ), Евгений Комаров (велоспорт-ВМХ), Дмитрий Саразов (хоккей, ХК "Мордовия"), Татьяна Цирулева (шашки), Евгений Салеев (греко-римская борьба).

Источник: izvmor.ru