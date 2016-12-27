Циркового антрепренера из Мордовии зарезала в Нижнем Новгороде девушка, к которой он приставал

Уроженец Мордовии, работавший цирковым антрепренером, убит в Нижнем Новгороде. Подробности дела сообщили в региональном СКР.

Как стало известно, тело жертвы с ножевыми ранениями обнаружено правоохранителями на арендованной квартире в Автозаводском районе города. По предварительной версии, убийцей оказалась 19-летняя девушка, к которой жертва якобы приставала. Однако девушка не дала себя в обиду, схватилась за нож и дала сдачи.

К сожалению, "сдача" оказалась слишком весомой. Девушка утверждает, что убитый чем-то опоил ее, однако отвечать перед законом ей все же придется.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как сообщалось ранее, в Мордовии в 1,5 км от автомобильной дороги обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести.