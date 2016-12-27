Жителям Саранска напомнили о сроках окончания приватизации квартир

На официальном сайте мэрии Саранска появилось напоминание о том, что срок приватизации квартир муниципального жилищного фонда заканчивается 1 марта следующего года. Чтобы реализовать свои жилищные права, любой гражданин должен обратиться в городское агентство по приватизации жилищного фонда и обмену жилой площади.

Агентство ведет прием с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по адресу: Саранск, ул. Полежаева, д.161, каб. 8. Тех, кто еще не подал документы, призывают начать собирать их уже сейчас.

Как сообщалось ранее, бесплатная приватизация, которая продлится до марта 2017 года, станет последней. Об этом заявила начальник жилищного управления Ольга Сухорукова.