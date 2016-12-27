В Ижевске задержали вора, который находился в федеральном розыске в Мордовии

В Индустриальном районе Ижевска был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в совершении кражи. Преступление он совершил на территории Мордовии, поэтому в октябре нынешнего года был объявлен в федеральный розыск на территории региона-13. Ему вменялось незаконное проникновение в жилище.

В настоящее время преступник заключен под стражу. Сведения о его аресте переданы в Саранск. Вероятно, в ближайшее время он будет передан полицией Удмуртии мордовским коллегам.

Как сообщалось ранее, в МВД Мордовии поступило сообщение из больницы Ковылкино об обнаружении тела 58-летнего мужчины с телесными повреждениями. Установлено, что вечером 20 декабря пострадавший столкнулся во дворе своего дома с неизвестным ему ранее мужчиной. Между ними возник конфликт. Во время размолвки подозреваемый нанес жертве многочисленные удары, вследствие чего тот умер на месте происшествия.