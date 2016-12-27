В Саранске 31 декабря новогодний салют будут запускать 4 раза

Жители Саранска 31 декабря этого года смогут увидеть праздничный салют целых 4 раза. Впрочем, для этого им нужно будет немного постараться.

Шоу стартует в 18 часов вечера на Советской площади. В 20:00 фейерверки будут запущены в небо над Ленинским районом города, в 20:30 свидетелями пиротехнического шоу станут жители Пролетарского района. А за 3 часа до наступления Нового года, в 21:00, салют доберется и до Октябрьского района.

Отметим, что во время массовых гуляний порядок в городе будут обеспечивать усиленные патрули полиции. Также на площадях города, где состоятся праздничные мероприятия, будут дежурить сотрудники МЧС и скорой помощи.

В мэрии пообещали, что всех людей после окончания салютов развезут из центра города по районам.

Источник: adm-saransk.ru