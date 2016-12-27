Муниципальные бани Саранска - самые дешевые в ПФО

В Саранске отмечается самая низкая стоимость услуг, которые оказывают муниципальные бани в городах-столицах регионов ПФО. Поход в общее отделение обходится всего в 190 рублей, сообщили в горадминистрации.

При этом во многих городах Поволжья муниципальных бань и вовсе не осталось, а там, где они есть, цена намного выше. К примеру, в Пензе заплатить за подобное удовольствие придется 200 рублей, в Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде - от 210 до 270 рублей.

Добавим, что после 2019 года муниципальные бани должны появиться во всех районах Саранска.

Как сообщалось ранее, в Саранске после долгой реконструкции заработала баня №5 на ул. Пролетарской 90А. Участие в церемонии ее открытия принял лично мэр города Петр Тултаев.