Жителю Саранска сделали крайне необходимую операцию благодаря депутату Василию Пискареву

Депутат Госдумы РФ, Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев встретился с жителем Саранска Сергеем Смолиным, который ранее обращался к нему за помощью. Мужчина просил оказать содействие в госпитализации и эндопротезировании тазобедренного сустава.

Спасти разрушающийся сустав правой ноги можно было лишь хирургическим путем, однако больному отказывали в операции, ссылаясь на отсутствие протезов. После обращения Смолина к Пискареву была найдена квота на оказание бесплатной высокотехнологичной помощи в Федеральном центре травматологии г. Чебоксары. К счастью, сделано это было своевременно, а сама операция прошла успешно.

К слову, сам Василий Пискарев выражает благодарность Министру здравоохранения РМ Михаилу Морозову за оперативное решение этого вопроса.

Источник: izvmor.ru