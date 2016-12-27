Праздничное новогоднее настроение – всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»

Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.
В коллекции «Лучшие мультики 2016» собраны только самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В новогодние каникулы самое время вспомнить героев и их захватывающие истории из ярких мультпремьер.
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Иван Царевич и Серый Волк 3
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Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение
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Тайная жизнь домашних животных
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
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Angry Birds в кино
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Кунг-фу Панда 3
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Аисты
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В поисках Дори
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Зверополис
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Тролли
Маленькие и взрослые зрители «Интерактивного ТВ» могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. С 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции «Лучшие мультики 2016» и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторам 20 лучших работ будут вручены мягкие подарки – любимый персонаж в виде куклы. Подробная информация об условиях конкурса на сайте www.rt.ru.
В коллекцию «Кино-оливье» вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте в этой коллекции гармонично сочетаются все ингредиенты – отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры. Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».
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Форрест Гамп
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Хардкор
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Один дома
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Отряд самоубийц
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Хоббит: Нежданное путешествие
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Джейсон Борн
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Экипаж
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Механик: Воскрешение
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Чудо на Гудзоне
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Живая сталь
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Варкрафт
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Любовь и голуби
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И грянул шторм
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Девчата
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Чужие
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Ирония судьбы, или С лёгким паром
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Звонок
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Жених
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Пила
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Полный расколбас
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Не дыши
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Очень плохие мамочки
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Крепкий орешек
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Здравствуй, папа, Новый год