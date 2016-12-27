Праздничное новогоднее настроение – всем зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»

Специально к Новому году и предстоящим каникулам в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино.

В коллекции «Лучшие мультики 2016» собраны только самые рейтинговые анимационные ленты уходящего года. В новогодние каникулы самое время вспомнить героев и их захватывающие истории из ярких мультпремьер.

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Маленькие и взрослые зрители «Интерактивного ТВ» могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. С 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года нужно написать о любимом герое мультфильма из коллекции «Лучшие мультики 2016» и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторам 20 лучших работ будут вручены мягкие подарки – любимый персонаж в виде куклы. Подробная информация об условиях конкурса на сайте www.rt.ru.

В коллекцию «Кино-оливье» вошли кинофильмы разных жанров и лет. Как в хорошем рецепте в этой коллекции гармонично сочетаются все ингредиенты – отечественные и зарубежные картины, проверенная годами классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры. Киноверсия любимого новогоднего салата представлена в меню «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».