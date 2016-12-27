Коттеджи премиум-класса от компании Osko-House

Компания Osko-House предлагает дома с повышенным уровнем комфортности в коттеджном поселке, расположенном недалеко от деревни Мендсары. Каждому претенденту на жилье гарантируется выполнение индивидуального проектирования каркаса архитектурного объекта, выполненного в стиле фахверк. Osko-House работает на строительном рынке почти 15 лет, поэтому успела изучить потребности потенциальных покупателей. Разработками проектной документации на дома занимаются опытные немецкие инженеры. Возведение жилых построек также проводится при участии заграничных специалистов.



Новый коттеджный поселок премиум класса Osko-Village располагается на расстоянии 5 км от МКАД. Его жителям понадобится не более 20 минут, чтобы добраться на легковом автомобиле до центра Санкт-Петербурга. Комплекс домов практически окружен крупными торговыми центрами и двумя горнолыжными курортами. Общая территория поселка составляет 11,39 га. Площадь каждого из 40 участков колеблется от 17 до 48 соток.



Строительная компания Osko-House является единственным в РФ предприятием, работающим со стилем фахверк. Он считается самым популярным в ряде европейских стран. Созданные дома относятся к элитному разряду и отличаются несущей основой в виде пространственной секции, произведенной из наклоненных балок. Пространство между несущими элементами заполняется экологически чистыми материалами. Огромные остекленные поверхности визуально стирают границы между постройкой и окружающей средой. Это придает домам живописный вид, гармонично сочетающийся с природным ландшафтом.



Каждый строительный участок обеспечен индивидуальным котельным помещением и локальной канализационной системой. Коттеджи оснащаются надежным и безопасным коммунальным оборудованием. При создании жилых помещений оборудуются современные теплые полы, позволяющие регулировать уровень подогрева. Чтобы купить готовый коттедж, можно воспользоваться выгодными кредитными предложениями. При этом первый денежный взнос должен быть не менее 30% установленной суммы.



В новом коттеджном поселке предусмотрена большая и удобная зона отдыха. Строители оборудовали искусственный пруд и детскую площадку. Жители поселка имеют возможность воспользоваться услугами современного фитнес-центра и СПА-салона. При въезде в поселок установлен пункт охраны и различные сервисные службы. Безопасность владельцев коттеджей гарантируется установленными системами видеонаблюдения.