Компания «ЦДС» подвела итоги 2016 года

Конец года – самое лучшее время для подведения итогов. 20 декабря генеральный директор группы компаний «ЦДС» Михаил Медведев провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил об основных достижениях 2016 года. В качестве места проведения мероприятия был выбран центральный офис компании.

По словам генерального директора, на протяжении этого года компанией были введены в эксплуатацию 7 современных жилых комплексов, площадь которых превышает 400 тысяч квадратных метров. Также завершено строительство общеобразовательной школы на территории села Павлово, рассчитанной на 600 учеников.

ГК «ЦДС» ведет активную деятельность в сфере жилищного строительства в течение 17 лет. За это время она зарекомендовала себя в качестве надежного делового партнера и одного из крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге. Многие жители и гости города стремятся купить квартиру в СПБ в новостройках, возведенных именно этой компанией или при ее непосредственном участии.

На сегодняшний день специалисты предприятия занимаются строительством и реализацией квартир в Санкт-Петербурге и области. Вниманию покупателей предлагаются как дома, которые сданы в эксплуатацию, так и строящиеся жилые комплексы. Стоит отметить, что они включают не только жилую, но и коммерческую недвижимость, популярность которой с каждым годом становится все выше.

Отдельное внимание стоит уделить бренду «БК-Стандар» (базовый комфорт). За 6 лет существования его преимущества оценили тысячи покупателей. Он предусматривает продажу квартир с рациональной планировкой, расположенных в новых кирпично-монолитных домах. Для их размещения были выбраны районы города, для которых характерны развитая инфраструктура и хорошая транспортная развязка. Оформляя субсидии на жилье, покупатели получают возможность платить минимальные суммы за проживание в комфортных квартирах-студиях или квартирах, имеющих одну, две либо три комнаты.

Помимо бюджетной недвижимости данная компания занимается строительством элитных жилых кварталов, поселков таунхаусов. Каждый клиент получает возможность выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими требованиями и, при необходимости, приобрести его в рассрочку или в рамках ипотечной программы. Благодаря этому комфортное и качественное жилье от застройщика становится доступным для большого числа покупателей.