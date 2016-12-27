Как не стать жертвой финансовых мошенников

Представители УМВД РФ по Саранску сообщают о новых фактах телефонного и финансового мошенничества. За последний месяц с соответствующими заявлениями обратилось более 50 пострадавших.

Полицейские предпринимают все необходимые меры по борьбе с злоумышленниками, но как показывает практика, такие преступления редко раскрываются, а пострадавшие не получают обратно свои средства. Представители следственной службы и прокуратуры просят жителей республики Мордовия быть бдительными и рассказывают об основных схемах телефонного мошенничества.

Самым распространенным способом хищения средств является звонок по телефону якобы представителя банка. Человек на другом конце провода ошарашивает тем, что абонента заблокировали карту. Чтобы снять блокировку и продолжать пользоваться кредиткой, необходимо назвать номер карты, ПИН-код и код карты CVV2/CVC2, который прописан на ее обороте. Запуганный взволнованный человек называет эту информацию, после чего все денежные средства с карты пропадают. С другими схемами преступных действий таких аферистов можно ознакомиться, прочитав статью http://dnepr.info/news/u-klienta-v-kafe-ukrali-kreditku-obnalichili.

Еще один способ мошенничества заключается в том, что злоумышленники звонят абоненту по телефону поздно ночью и сообщают, что сын или дочь этого человека попали в беду, находятся в полиции, обвиняются в каком-либо преступлении. Чтобы с них сняли обвинения, нужно срочно перевести немалую сумму денег на указанный счет.

Часто мошенники работают целыми коллективами. У них обязательно есть информаторы в коммунальных структурах, в банках, там они получают сведения о составе семьи потенциальной жертвы, открытых счетах в банке. Чтобы не стать жертвой таких аферистов, необходимо всегда сохранять трезвость рассудка. Если вам звонят и доводят до сведения, что близкий родственник попал в беду, ему нужны деньги, потратьте минуту на то, чтобы перезвонить родителям или детям, чтобы убедиться, что у них все хорошо. После этого можно звонить в полицию, передавая номер телефона злоумышленника. Помните и о том, что ни сотрудники банка, ни любые другие лица не могут требовать от вас ПИН-код банковской карты, пароль от личной страницы интернет-банкинга, иную секретную информацию. Зная такие простые истины, вы сможете обезопасить себя от происков преступников, которые ведут деятельность в Мордовии и за пределами республики.