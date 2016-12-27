Гранит в Харькове от компании "Тетра-Стиль"

Компания Тетра-Стиль предлагает изделия из гранита самого лучшего качества. С этого камня не так уж и сложно сделать хорошие и долговечные изделия, так как сам по себе он обладает высокими качественными характеристиками.

Особые свойства камня

Именно происхождение во многом определяет основные свойства натурального камня. В результате и гранитные изделия получают те же характеристики:

Долговечность. Учитывая длительное время формирования породы и магматическую составляющую, можно смело утверждать, что такой камень прослужит столетия. Даже мелкозернистая порода способна противостоять разрушениям до пятисот лет.

Прочность. Считается, что он способен выдержать до 600 кг веса, не меняя своей формы и качества. Не удивительно, что гранит в Харькове часто используют для сооружения лестниц, по которым одновременно ходят сотни людей.

Устойчивость к погодным воздействиям и влаге. Известно, что гранит со временем способен выветриваться, то есть разрушаться от сквозняков и ветров. Но это в расчете на большие промежутки времени. Если же говорить о простом использовании для облицовки дома на время жизни человека, то устойчивее камня не найти. Он прослужит надежной защитой стен сотню лет, не потребовав обновления или ремонта. Влага также не способна его разрушить.

Особо высокая устойчивость к истиранию и механическим повреждениям. Это свойство гранита Харьков использует по максимуму. Ведь надежнее материала не придумать. Именно благодаря этому его используют и для набережных, тротуаров, дорожек, плит и даже для обустройства парковки. Много времени проходит под агрессивным воздействием человека, прежде, чем такой материал затребует обновления.

Экологичность. Такая составляющая все чаще становится важным критерием при выборе материала для оформления дома. Ведь большинство искусственных заменителей, так или иначе, выделяют вредные токсины, отравляя воздух в жилище. А гранит и изделия из него не способны навредить нашему здоровью.

Цветовое богатство и естественное разнообразие дают возможность всячески использовать этот фактор для дизайнерских изысков. Невозможно найти две абсолютно одинаковые гранитные плиты, так что каждое изделие будет индивидуальным в любом случае.

Податливость к обработке. Хоть этот камень и весьма прочный, но люди нашли способ всячески его обрабатывать. А потому на сегодняшний день производство изделий из гранита способно создать конструкцию любой желаемой формы. Да и поверхность такого камня может быть различной фактуры.

Универсальный материал

Не удивительно, что изделия из гранита в Харькове пользуются такой популярностью. Ведь этот материал можно использовать практически во всех областях строительства, облицовки домов, создания внутреннего и внешнего дизайна здания, и даже создавать памятники культуры. А потому, если вы решили сделать качественное оформление интерьера дома, то нет ничего надежнее, чем заказать гранит.