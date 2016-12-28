Водитель "Богдана" протаранил "Фольксваген" и попал в больницу

На улице Гагарина в Темникове произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Водитель автомобиля "Богдан-2110" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в "Фольксваген Поло".

Как сообщили в ГИБДД республики, в результате инцидента травмы получил виновник аварии. Он был доставлен в Темниковскую больницу, где ему оказали помощь и назначили лечение. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: gibdd.ru/r/13