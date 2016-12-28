При столкновении УАЗа и ИЖа в Ардатовском районе пострадали два человека

В Ардатовском районе Мордовии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент случился утром 27 декабря.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, на дороге Комсомольский – Атяшево – Ардатов водитель на УАЗ "буханка" при повороте на светофоре врезался в ИЖ, который ехал прямо. В аварии пострадала пассажирка ИЖа. Ее доставили в больницу. Виновник аварии также получил незначительные травмы и самостоятельно обратился к медикам за помощью.

Оба водителя были трезвы.

Как сообщалось ранее, на улице Гагарина в Темникове произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Водитель автомобиля "Богдан-2110" при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в "Фольксваген Поло".

Источник: gibdd.ru/r/13