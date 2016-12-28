В 2017 году Мордовия получит свыше 111 млн рублей на медицинские цели

В 2017 году Мордовия получит из федерального бюджета 111 млн 936 тысяч рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания для детей-инвалидов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение, текст документа опубликован на официальном сайте Правительства РФ.

Кроме того, Мордовии будет выделено 18 млн рублей на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Напомним, согласно законодательству 1 млн рублей на одного специалиста выплачивается медицинским работникам в возрасте до 50 лет, которые приехали на работу в сельский населенный пункт, имея высшее образование.