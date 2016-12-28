Петр Тултаев предложил жителям Саранска расчистить катки для своих детей

В Саранске мужчинам предложат расчистить катки для своих детей. Такое заявление сделал мэр города Петр Тултаев.

Решение было принято после обращения одного из жителей ТЭЦ, который сообщил, что ему приходится возить своих детей на Светотехстрой. В дни снегопадов местный каток завален снегом, и никто его не чистит, поэтому покататься на коньках малыши могут лишь там. Градоначальник принял жалобу на работу коммунальщиков, однако призвал ответственных отцов помочь городским службам, а заодно порадовать своих детей.

"Ничего страшного в этом нет. За пару часов слаженной работы каток можно превратить в зеркало. Это и хороший пример для ребятни. Лопаты мы им дадим", - отметил Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru