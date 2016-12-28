В Мордовии водитель "Киа" не справился с управлением и вылетел в кювет

В Торбеевском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 168-м километре трассы М5 "Урал", где водитель "Киа" не справился с управлением и вылетел в кювет.

В Результате ДТП водителя иномарки госпитализировали. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.