Жители Саранска не дождались от мошенников смартфона и запчастей

В МВД Мордовии обратился 31-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавший рассказал полицейским, что, отыскав необходимый вариант в группе в социальной сети, заявитель списался с продавцом. Неизвестный прислал в сообщении номер счета, на который покупатель обязан был перечислить полную стоимость товара в размере 13 тыс. рублей. Молодой человек оплатил заказ, однако автозапчасти в обговоренный срок так и не получил. Все без исключения попытки установить связь с продавцом оказались безуспешны.

От действий аферистов также пострадала жительница Саранска, которая заказала на сайте, найденном в интернете, копию телефона популярной торговой марки. Девушка оплатила 7590 рублей, но посылка с гаджетом так и не пришла.

По данным фактам проводятся проверки. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия