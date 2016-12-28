Пенсионер из Саранска пришел в полицию с двумя пистолетами

Житель Саранска добровольно сдал в полицию два наградных пистолета: "ТТ" и "Браунинг", оба 1941 года выпуска. Об этом сообщили в МВД Мордовии.

Кроме оружия, 77-летний пенсионер сдал четыре магазина к пистолетам и 85 патронов различного калибра. По словам мужчины, оружие он нашел в дачном доме своего покойного отца. Узнав из СМИ, что в республике проводится операция "Оружие", дедушка решил принять в ней участие и избавиться от опасных находок. Теперь ему положено денежное вознаграждение.

Как сообщалось ранее, в Индустриальном районе Ижевска был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в совершении кражи. Преступление он совершил на территории Мордовии, поэтому в октябре нынешнего года был объявлен в федеральный розыск в регионе-13.

Источник: 13.мвд.рф