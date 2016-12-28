Виновником смертельного ДТП на трассе Саранск – Пенза в Мордовии оказался полицейский

Стали известны очередные подробности резонансного ДТП, которое произошло в Мордовии и унесло три жизни. Инцидент случился в Кочкуровском районе на 31-м километре трассы Саранск – Пенза.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, виновником аварии стал 34-летний сотрудник полиции Анатолий Марков, сидевший за рулем ВАЗ-2112. В ДТП погиб он сам, его супруга, а также 21-летний пассажир "Приоры", в которую ВАЗ взрезался на "встречке".

Известно, что в тот день Анатолий Марков и его супруга отвезли на каникулы к родителям в Кочкуровский район своего сына. Трагедия произошла на обратном пути. Также сообщается, что Анатолий родом из дубенского села Антоновка. После окончания школы он переехал в Саранск. В 2015 году закончил Нижегородскую академию МВД России.

Источник: gibdd.ru/r/13