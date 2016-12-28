В Мордовии "КамАЗ" протаранил ВАЗ: водитель "тринадцатой" госпитализирован

В Старошайговском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Саранск — Краснослободск, где столкнулись вазовская "тринадцатая" и "КамАЗ".

В результате столкновения был госпитализирован водитель ВАЗа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.