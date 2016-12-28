Операция "Арсенал": жительница Ромодановского района добровольно выдала охотничье ружье

На территории Мордовии проходит операция "Арсенал".

71-летняя жительница Ромодановского района добровольно выдала полицейским охотничье ружье, 23 патрона 16 калибра и 200 грамм пороха.

По словам пенсионерки, орудие принадлежало ее покойному супругу, который увлекался охотой. Схрон женщина выявила за шкафом в момент уборки в доме.

Как сообщалось ранее, в Индустриальном районе Ижевска был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в совершении кражи. Преступление он совершил на территории Мордовии, поэтому в октябре нынешнего года был объявлен в федеральный розыск в регионе-13.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия