Житель Саранска лишился куртки и документов в ночном клубе

В одном из ночных клубов Саранска была совершена кража. С заявлением в полицию обратился 27-летний молодой человек, рассказавший, что у него похитили зимнюю куртку, в кармане которой также лежали документы. Вещи потерпевший предварительно сдал в гардероб.

Как сообщает пресс-служба МВД по Мордовии, оказалось, что парень выронил свой номерок. Его подобрал 21-летний безработный юноша, живущий в Теньгушевском районе, который в этот вечер также был в клубе. После этого вор забрал чужую одежду и ушел из заведения.

Подозреваемый был задержан. Сумма причиненного ущерба оценивается в 13 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в Индустриальном районе Ижевска был задержан 28-летний мужчина, который подозревается в совершении кражи. Преступление он совершил на территории Мордовии, поэтому в октябре нынешнего года был объявлен в федеральный розыск в регионе-13.