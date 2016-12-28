В Саранске дело мужчины, зарезавшего собутыльника, передано в суд

В Саранске завершено расследование дела в отношении 43-летнего Геннадия Феоктистова, который обвиняется в убийстве. В рамках расследования гражданин признал свою вину полностью.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, Феоктистов в ночь на 5 ноября, пребывая в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов ножом 32-летнему собутыльнику. Поводом послужила незначительная ссора. Раненый мужчина сумел пройти около 100 метров и упал возле одного из домов по улице Докучаева, после чего скончался.

В ходе расследования нападавший сообщил подробности преступления и назвал место, куда выбросил нож. Орудие убийства было изъято.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.