В Мордовии выбрали лучшие туристские маршруты к ЧМ-2018

В Мордовии подведены итоги конкурса туристских маршрутов для болельщиков и гостей чемпионата мира 2018 года. Напомним, что до 11 декабря все желающие могли подать заявку на участие в конкурсе. Для этого нужно было разработать и прислать уникальный маршрут по Мордовии и Саранску, который можно будет предложить туристам на ЧМ-2018. В конкурсе приняли участие около 50 человек.

В номинации "Лучший тур выходного дня для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018" победил Егор Кочетков с туристским маршрутом "Мордовия: история и современность". Лучшим индивидуальным туристским маршрутом для болельщиков ЧМ-2018 признан маршрут Натальи Батраченко "Старый Саранск", по которому она предложила конную экскурсию.

Лучший маршрут для семейной группы болельщиков ЧМ-2018 – "По следам предков" - разработал Александр Губанищев. И в номинации "Лучший туристский маршрут для группы болельщиков ЧМ-2018" первое место заняла Татьяна Дувакина с дегустационным и ознакомительным туром по пищевым предприятиям Мордовии.

Источник: saransk-2018.com