В Саранске "Приора" протаранила внедорожник

В Саранске произошло ДТП.

Происшествие случилось на ул. Старопосадская, где столкнулись "Приора" и внедорожник "Ниссан".

В результате ДТП у отечественного авто смята вся передняя часть. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.