Волонтеры ЧМ-2018 сделали граффити на стене корпуса МГУ им. Огарева в Саранске

В Саранске завершается прием заявок в волонтеры Оргкомитета "Россия-2018" для участия в Кубке Конфедераций – 2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года. Добровольные активисты сделали столице РМ своеобразный подарок – оставили граффити на стене одного из корпусов Мордовского университета.

Напомним, что именно на базе МГУ им. Н.П. Огарева в 2015 году был создан Волонтерский центр ЧМ-2018 в Саранске.

Регистрация кандидатов в волонтеры завершается 30 декабря 2016 года в полночь.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подведены итоги конкурса туристских маршрутов для болельщиков и гостей чемпионата мира 2018 года. Напомним, что до 11 декабря все желающие могли подать заявку на участие в конкурсе.

Источник: saransk-2018.com