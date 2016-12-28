Автопарк МЧС Мордовии пополнился новой техникой

ГУ МЧС по РМ пополнилось новыми спецавтомобилями.

Многие из образцов поступили в Мордовию впервые. К примеру, 2 авто автоцистерны-лестницы, каждый из которых совмещает в себе возможности сразу 2 автомобилей, так как имеет и емкость для воды на 3 тонны, и подъемное приспособление длиной 24 метра.

Сертификаты на технику были вручены начальникам подразделений на торжественном мероприятии, посвящённом Дню спасателя.

"Ни один субъект Российской Федерации в этом году на получил столько техники, сколько Республика Мордовия", - заявили в ведомстве.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ