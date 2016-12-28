За один день операции "Нетрезвый водитель" в Мордовии поймали 13 нарушителей

Очередная акция "Нетрезвый водитель" завершилась в Мордовии. Об ее итогах отчитались в республиканской Госавтоинспекции.

В течение одного дня инспекторы ДПС задержали 13 автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения (из них 3 – в Саранске). Один из автомобилистов ранее уже был лишен водительских прав за пьяное вождение, однако это его не остановило от еще одной пьяной поездки. Теперь на него будет заведено уголовное дело.

В ГИБДД республики напоминают, что следующая подобная операция запланирована на 30 декабря, ведь в канун новогодних праздников число нарушителей растет. Массовые проверки на трезвость будут проходить в Саранске и во всех районах Мордовии.

Источник: gibdd.ru/r/13