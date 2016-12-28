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Полиция Мордовии приняла участие во Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз"

Полиция Мордовии приняла участие во Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ продолжают предновогодний марафон Всероссийской ежегодной акции "Полицейский Дед Мороз".

Полицейские посетили ГКУСО РМ "Республиканский социальный приют для детей и подростков "Надежда".

При участии волонтеров медицинского колледжа правоохранители поздравили воспитанников с самым желанным праздником, провели тематическую беседу о вреде вредных привычек и пользе здорового образа жизни.

Также ребята торжественно пообещали быть законопослушными, а некоторые даже изъявили желание в будущем стать сотрудниками органов внутренних дел. Завершилось мероприятие вручением сладких подарков. 

 


Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия