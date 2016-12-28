Юноша из Саранска спрятал наркотик внутри модема

В саранском поселке Николаевка был задержан безработный парень, при котором полицейские обнаружили наркотики. При личном досмотре юноши 1996 г.р. у него были найдены сверток из фольги, прозрачная полимерная емкость с крышкой и корпус USB-модема с порошком внутри. Проведенная экспертиза показала, что порошок является "синтетикой" весом 2,57 граммов.

По словам парня, запрещенное вещество он приобрел в Интернете для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, суд Мордовии вынес приговор 29-летнему жителю Саранска, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. В июне 2016 года мужчина приобрел через Интернет наркотическое вещество массой 0,48 гр. Суд приговорил наркомана к 4 годам колонии строгого режима.