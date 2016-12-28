Секретарем регионального отделения "Единой России" снова выбрали Владимира Чибиркина

В ходе отчетно-выборной конференции "Единой России" был избран Секретарь регионального отделения партии. Глава Мордовии Владимир Волков предложил переизбрать на эту должность действующего лидера единороссов РМ Владимира Чибиркина. Его конкурентом стал заведующий травматологическим отделением Мордовской республиканской клинической больницы Юрий Коннов.

Тем не менее по результатам тайного голосования Чибиркин был переизбран практически единогласно – за него проголосовали 211 из 218 депутатов. В состав регионального политсовета вошли 83 партийца, в контрольную комиссию - 11.

Как сообщалось ранее, депутат регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Акайкин получил вакантный депутатский мандат от своего коллеги - депутата Госсобрания РМ Вячеслава Кормилицына, который досрочно сложил с себя полномочия.

Источник: izvmor.ru