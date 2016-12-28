Жительница Северной Осетии пыталась пронести в мордовскую колонию 10 сим-карт в белье

Недобропорядочные граждане продолжают предпринимать попытки передать в мордовские колонии запрещенные предметы. Очередные инциденты произошли в ИК-17 и ИК-5.

Как сообщили в региональном Управлении ФСИН, в колонии №17 оперативники поймали жительницу Самарской области, которая приехала на свидание к мужчине, осужденному на 11 лет. В сумке с продуктами гостьи найдена бутылка коньяка объемом 0,35 л.

В колонии №5 при досмотре вещей гостьи из Северной Осетии, которая прибыла на длительное свидание к осужденному на 9 лет 9 месяцев, были найдены 10 сим-карт. Женщина спрятала их в мужском нижнем белье.

По данным фактам ведутся проверки.