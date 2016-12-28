Житель Мордовии отделался условным сроком за аферу на 1,3 млн рублей

Кадошкинский суд Мордовии вынес приговор в отношении гражданина Кильдеева. Его признали виновным в крупном мошенничестве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина при реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" предоставил заведомо ложные сведения о своей работе в сфере АПК. Благодаря такой афере он получил бюджетные средства в виде социальной выплаты в размере более 1,3 млн рублей.

Суд приговорил мошенника к двум годам условно с испытательным сроком на полтора года, также мужчине предстоит возместить ущерб.

Как сообщалось ранее, в Саранске завершено расследование дела в отношении 43-летнего Геннадия Феоктистова, который обвиняется в убийстве. В рамках расследования гражданин признал свою вину полностью.