Жители Мордовии, незаконно рубившие сосны, заплатят более 200 тысяч рублей

Рузаевский суд вынес вердикт в отношении двух жителей Мордовии, которые незаконно рубили сосны. Им назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей.

Как стало известно, между Минлесхозом и ответчиками был заключен договор купли-продажи по заготовке древесины. Однако мужчины не проверили, где заканчивается территория, на которой разрешено рубить деревья. В итоге они совершили незаконную рубку, причинив природе ущерб на общую сумму 238 078 рублей 82 копейки. Именно эту сумму им и предстоит вернуть.

Как сообщалось ранее, Кадошкинский суд Мордовии вынес приговор в отношении гражданина Кильдеева. Его признали виновным в крупном мошенничестве.