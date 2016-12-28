В праздничные дни в Мордовии пенсии будут выплачивать 3 и 6 января

Сотрудники Пенсионного фонда Мордовии назвали даты, в которые пенсии будут доставляться жителям региона в праздничные дни. По согласованию с Почтой России выплата пенсий пройдет по следующему графику:

3 января – за 3, 4, 5 января

6 января – за 6, 7, 8 января.

Как уже сообщалось ранее, в январе, кроме очередной пенсии пенсионерам полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. В Мордовии по линии Пенсионного фонда эту выплату получат 258 174 пенсионера. Общая сумма выплат пенсионерам региона-13 составит 1 млрд 290 млн 870 тыс. рублей.

Ранее также сообщалось, что ПФ РМ полностью выполнил свои обязательства перед пенсионерами за декабрь 2016 года.