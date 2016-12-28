В Мордовии у ИП изъяли шубы, которые продавались без идентификационных знаков

В Мордовии проведена внеплановая проверка деятельности индивидуального предпринимателя, который торгует товарами, подлежащими маркировке контрольными знаками, в частности, шубами. По итогам проверки был выявлен факт продажи трех шуб из натурального меха овчины без идентификационных знаков, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Мордовии.

В связи с данным нарушением в отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении, а сами шубы были изъяты из продажи для последующей конфискации.

Как сообщалось ранее, Рузаевский суд вынес вердикт в отношении двух жителей Мордовии, которые незаконно рубили сосны. Им назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей.