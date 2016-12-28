Владимир Волков поучаствовал в заседании Госсовета России на тему экологии

Во вторник, 27 декабря, в Кремле под председательством Президента России Владимира Путина прошло заседание Государственного совета. Участие в нем принял и глава Мордовии Владимир Волков. На заседании обсуждалось экологическое развитие страны в интересах будущих поколений.

По итогам мероприятия Владимир Волков сделал заявление, в котором говорится, что в республике ведется планомерная работа по улучшению экологии.

"В настоящее время в Саранске реализуется уникальный для ПФО проект - ведется строительство новой линии очистных сооружений мощностью 65 тысяч кубических метров сточных вод в сутки и стоимостью более 1,3 млрд рублей. Закончить строительство планируется в 2017 году. Ожидается, что с реализацией этого проекта улучшится качество воды в реках Инсар, Алатырь и Сура, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние бассейна Волги в целом", - заявил Волков.

Источник: e-mordovia.ru