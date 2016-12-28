Депутат Госдумы Александр Воробьев провел прием граждан в Саранске

Депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Александр Воробьев 26 декабря провел личный прием граждан в Саранске. Пришедших на прием в основном волновали вопросы ЖКХ, в частности, деятельность недобросовестной управляющей компании в Рузаевке, которая решила стребовать с квартиросъемщиков уже оплаченные долги по квартплате за 2008 год.

К Воробьеву обратилась семья из Саранска, которая стоит в очереди на улучшение жилищных условий с 2002 года. Глава семьи – инвалид, однако "передвинуть" кого-то по очереди, значит, ущемить права других инвалидов. Ускорить процесс получения жилья может только увеличение финансирования.

Кроме того, Александр Воробьев пообещал разобраться в вопросе межевания земельных участков и постановки их на кадастровый учет.

Источник: izvmor.ru