До конца года Деду Морозу предстоит "поздравить" не менее 1500 жителей Мордовии

Почтальоны Мордовии в дни новогодних праздников работают настоящими "посыльными" Деда Мороза. До конца праздников почтальонам предстоит поздравить от имени дедушки около 1500 жителей РМ.

Больше всего поздравлений от сказочного волшебника заказали в Темниковском и Дубенском районах. Наиболее часто для этих целей люди выбирают именную поздравительную открытку.

На Главпочтамте Саранска продолжает работать Почта Деда Мороза. В специальный почтовый ящик уже опустили письма и открытки, которые должны быть доставлены волшебнику, более 600 человек. Активнее всего в акции участвуют школьники города. Кроме того, в школах Саранска прошли уроки написания письма в адрес Деда Мороза.

Почта Деда Мороза завершит свою работу в последний день 2016 года.

Источник: izvmor.ru