Биатлонистка из Мордовии Кристина Петяева заняла 2 место на турнире в Уфе

Мордовская биатлонистка Кристина Ямалеева заняла второе место в индивидуальной гонке на всероссийских соревнованиях памяти Памира Ямалеева, которые состоялись в Уфе. Стоит отметить, что соревнования были также отборочным этапом на чемпионат мира.

Победителем индивидуальной гонки стала Анастасия Батманова из Ульяновской области. Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 32 минуты 19,5 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах. Ямалеева финишировала с отставанием от победительницы в 46,5 секунд, также промахнувшись трижды. Замкнула тройку лучших Оксана Москаленко из Москвы (+1.23,1, 3 промаха).

В Индивидуальной гонке на 10 км победу одержала москвичка Екатерина Бех.

Источник: mordovia-sport.ru