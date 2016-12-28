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Житель Теньгушевского района заплатит более 200 тысяч рублей за 15 срубленных деревьев

Житель Теньгушевского района заплатит более 200 тысяч рублей за 15 срубленных деревьев

Житель села Хлебино Теньгушевского района вынужден будет заплатить крупный штраф за браконьерство. В сентябре 2016 года он был пойман в Темниковском районе за рубкой сосен.

В общей сложности мужчина срубил 15 деревьев, чем нанес ущерб природе в размере 136 тысяч рублей, сообщили в Минлесхозе Мордовии. Теперь он обязан будет возместить не только эту сумму, но и заплатить 75 тысяч рублей штрафа. В общей сложности 15 срубленных деревьев обойдутся сельчанину более чем в 200 тысяч рублей.

Ранее уже сообщалось о схожем инциденте. Рузаевский суд вынес вердикт в отношении двух жителей Мордовии, которые незаконно рубили сосны. Им назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей.