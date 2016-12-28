Житель Теньгушевского района заплатит более 200 тысяч рублей за 15 срубленных деревьев

Житель села Хлебино Теньгушевского района вынужден будет заплатить крупный штраф за браконьерство. В сентябре 2016 года он был пойман в Темниковском районе за рубкой сосен.

В общей сложности мужчина срубил 15 деревьев, чем нанес ущерб природе в размере 136 тысяч рублей, сообщили в Минлесхозе Мордовии. Теперь он обязан будет возместить не только эту сумму, но и заплатить 75 тысяч рублей штрафа. В общей сложности 15 срубленных деревьев обойдутся сельчанину более чем в 200 тысяч рублей.

Ранее уже сообщалось о схожем инциденте. Рузаевский суд вынес вердикт в отношении двух жителей Мордовии, которые незаконно рубили сосны. Им назначен штраф в размере более 200 тысяч рублей.