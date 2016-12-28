В Мордовии пенсионерка нашла у себя за шкафом ружье, патроны и порох

Жительница Ромодановского района стала добровольной участницей операции "Оружие", которая проходит на территории Мордовии. Бабушка принесла в полицию целый арсенал: охотничье ружье, 23 охотничьих патрона 16 калибра и 200 грамм пороха.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пенсионерка поведала, что нашла ружье и припасы во время уборки за шкафом. По словам женщины, оружие принадлежало ее покойному мужу, который увлекался охотой.

Теперь пенсионерке положено денежное вознаграждение.

Как сообщалось ранее, житель Саранска добровольно сдал в полицию два наградных пистолета: "ТТ" и "Браунинг", оба 1941 года выпуска. Кроме оружия, 77-летний пенсионер сдал четыре магазина к пистолетам и 85 патронов различного калибра.