Водителям Мордовии напомнили, как проезжать перекрестки, на которых установлены камеры

На официальном сайте ГИБДД Мордовии появилась памятка всем водителям, касающаяся правил проезда перекрестков, оборудованных камерами наблюдения. Всем автолюбителям напоминают, что камеры следят не только за скоростью движения автомобилей, но и выявляют ряд других нарушений: невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги при запрещающем сигнале светофора.

Напомним, что места установки стационарных комплексов фотовидеофиксации оборудованы информационными знаками 6.16 "Стоп-линия" и 8.23 "Фотовидеофиксация". Согласно п.6.13 Правил дорожного движения при запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией (знак 6.16).

В соответствии с п.1 "Дорожная разметка и ее характеристики" Приложения 2 к Правилам дорожного движения РФ в случаях, когда линия горизонтальной разметки недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками.

Соответственно, если линия дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) неразличима, например, из-за снежного покрова, загрязнения, водители обязаны при запрещающем сигнале светофора остановить транспортное средство до знака 6.16 "Стоп-линия".