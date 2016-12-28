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Сотрудники «Ростелекома» исполнили новогодние желания детей из приюта «Надежда»

Сотрудники «Ростелекома» исполнили новогодние желания детей из приюта «Надежда»

«Ростелеком» накануне Нового года провел традиционную волонтерскую акцию «Елка желаний» для воспитанников республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда». Желания более 80 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществили сотрудники филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком».

Каждый воспитанник приюта в преддверии Нового года написал письмо Деду Морозу с большой надеждой, что его мечта обязательно исполнится. Коллектив филиала компании постарался сделать все, чтобы каждый ребёнок получил то, о чем мечтал. Машинки на пульте управления, куклы, роботы, спортивные рюкзаки,  наборы косметики, сладкие подарки, фены  и сотовый телефон – всем ребятам были приобретены  подарки. А чтобы праздник был ярким и запоминающимся, на вручение подарков пришли студенты из педагогического отряда «Ника» МГУ им. Н.П. Огарева, которые развлекали ребят в сказочных костюмах Новогодикуса, Деда Мороза и Снегурочки.

«Воспитанники нашего приюта очень ждут новогодний праздник, особенно когда поздравлять приезжают сотрудники компании «Ростелеком». Они уже знают, что все их мечты обязательно исполнятся, и подарки будут самыми лучшими! Мы уверены, что с помощью таких акций Новый год станет для детей настоящим праздником, который подарит им радость и осуществит самые заветные желания», – поблагодарила связистов директор приюта Татьяна Барашихина.