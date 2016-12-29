В Саранске столкнулись два ВАЗа: есть пострадавшие

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на перекрестке ул. Б. Хмельницкого и пр. Ленина, где столкнулись "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2112".

В результате ДТП автомобили получили сильные повреждения, одной из пассажирок понадобилась госпитализация.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.