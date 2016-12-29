Сотрудники полиции перекрыли въезды в Мордовию из-за наплыва фальшивок

В правоохранительные органы Мордовии поступило сообщение о массовом сбыте поддельных банкнот номиналом 500 рублей.

Сообщается, что около 100 фальшивок разных серий и номеров предполагаемые правонарушители сбыли в Нижегородской области и Чувашии. Главной признак подделки – отсутствие микроперфорации.

В связи с этим полицейские рекомендуют жителям республики регулярно проверять имеющиеся у них 500-рублевые купюры на наличие признаков подделки. В случае выявления подделок проинформировать о данном полицию.

На данный момент перекрыты въезды в регион, выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, проводится досмотр автотранспорта, в том числе иногороднего.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия