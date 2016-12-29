Саранск получит 180 миллионов на обустройство дворов к ЧМ-2018

Глава РМ Владимир Волков провел рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета по транспорту Виталием Ефимовым, на которой обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры Мордовии.

В целом год для дорожной отрасли Мордовии завершается благополучно. Было построено, капитально отремонтировано и восстановлено свыше 83 км автомобильных дорог. В Саранске открылась новая дорога, соединившая напрямую Светотехстрой и Юго-Запад. Продолжалось строительство восточного обхода Саранска. Введены в эксплуатацию автотранспортная развязка на пересечении улиц Красная и Севастопольская, и новая дорога до аэропорта. В целом на финансирование дорожных работ в 2016 году было направлено 6,8 миллиардов рублей, из них 2,7 миллиардов - на федеральные дороги и 4,1 миллиардов - на дороги регионального и местного значения.

В ходе рабочей встречи рассматривались вопросы финансирования дорожной отрасли в 2017 году. В частности, речь шла о завершении строительства восточного обхода Саранска, продолжении строительства дороги от ул. Победы до ул. Гожувская с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. Также Виталий Ефимов проинформировал Владимира Волкова о том, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 Саранск получит 180 млн рублей на благоустройство дворовых территорий.

Источник: izvmor.ru